Marie Rottrová ruší vystúpenia: Liečba pod dohľadom manžela! Takto koncertovať nemôže

Zdravie je prvoradé! Známu speváčku Mariu Rottrovú (80) opäť postihli zdravotné problémy a kvôli tomu musí rušiť plánované vystúpenia. Ťažká chrípka jej v lete spôsobila problémy s hlasivkami až na niekoľko týždňov a teraz sa jej znovu prihodilo niečo podobné.

Bohužiaľ, ostala bez hlasu. Bude môcť hviezda ešte koncertovať? Umelkyňu so zlatom v hrdle Rottrovú postihol strašiak všetkých hudobníkov.

Speváčka prišla o svoj drahocenný hlas! Talent, ktorý vytváral úsmev na tvári mnohým fanúšikom, teraz nemôže využiť tak, ako by chcela. Našťastie to vraj nie je až také vážne a Rottrová podstupuje primeranú liečbu pod dohľadom svojho manžela Milana.

„Môj minulý koncert si vybral svoju daň. Striedanie dobre vykúrenej šatne so spievaním vonku na studenom vzduchu, dlhá a náročná cesta si vyžiadali lekárom nariadený hlasový pokoj a celkový pokojový režim do konca mesiaca,“ napísala speváčka k svojej fotke s čajom, citrónom, medom a so zázvorom.

Predpokladá však, že bude o pár dní v poriadku a opäť bude môcť vystupovať. „Musíme opäť preložiť koncert, ale dohodli sme sa na vianočnom koncerte aj s detským zborom. Čoskoro oznámime termín, bude v prvej polovici decembra,“ navnadila fanúšikov. Umelkyňa kvôli chorobe nevystúpila ani na sobotňajšom galakoncerte v pražskom Obecnom dome.