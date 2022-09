Zaskočila fanúšikov! Tehotná Agáta Hanychová má naponáhlo: Ďalšie veľké oznámenie

Nie tak dávno obletela českým šoubiznisom správa o tehotenstve Agáty Hanychovej (37), ktorá tvorí už niekoľko mesiacov pár s mediálnym magnátom Jaromírom Soukupom (53).

Ich vzťah mnohých prekvapil, po pár mesiacoch randenia však prišla ešte prekvapujúcejšia správa. Pre český portál Blesk totiž česká hviezdička potvrdila, že na svet privedie ďalšie dieťa, ktorého otcom je práve Soukup. Podľa slov Agátinej matky - Veroniky Žilkovej, bolo počatie dieťatka plánované a dokonca úlohou číslo jedna.

Tmavovláska teraz prostredníctvom živého vysielania na sociálnej sieti Instagram prezradila, že jej láska bude pri pôrode. "Jaromír bude pri pôrode, aby si to vyžral," odkázala svojim fanúšikom, ktorí Agáte adresovali zvedavé otázky. "Moc sa na to teším. Myslím si, že muži k pôrodu patria," uviedla Hanychová a následne fanúšikov šokovala ďalším oznámením. Ešte do pôrodu by totiž chcela stihnúť svadbu. "Tak dúfajme," nechala sa počuť tehotná Agáta.