Herec z obľúbeného seriálu dostal doživotie za vraždu: Ohavné, ako zabil vlastnú matku († 64)

Čo to len vyrástlo z rozkošného chlapčaťa! Herca Ryana Granthama, ktorého môžete poznať zo seriálu Riverdale či z filmu Denník slabocha, odsúdili na doživotie za vraždu svojej mamy v ich dome v Kanade. Talentovaný Kanaďan, ktorý už v detstve zaujal talentom aj rozkošným vzhľadom, má zjavne veľké psychické problémy.

Granthama odsúdili za vraždu druhého stupňa, za ktorú sa automaticky dáva doživotie. 31. marca 2020 Grantham, vtedy 21-ročný, zastrelil svoju 64-ročnú matku Barbaru Waite strelnou zbraňou zozadu do hlavy, keď hrala na klavíri.

Minulý týždeň sa malo z veľkej časti najmä určiť, kedy môže požiadať o podmienečné prepustenie. Prokurátori žiadali čakaciu lehotu 17 až 18 rokov, zatiaľ čo Granthamova obhajoba žiadala len 12 rokov. Sudkyňa Kathleen Ker rozhodla, že Grantham si musí odsedieť 14 rokov, kým bude oprávnený požiadať o podmienečné prepustenie.

Užíval drogy kvôli psychickej chorobe, alebo to bolo naopak?

Grantham povedal, že plánoval zavraždiť premiéra Justina Trudeaua a vykonať masovú streľbu, možno v areáli Univerzity Simona Frasera, kde študoval. Pred činom sa podgurážil alkoholom aj marihuanou, avšak podľa všetkého oboje užíval dlhodobo a vo veľkej miere. Keď vlastnej mame strelil do hlavy guľku, naplnil svoje auto troma zbraňami, strelivom, 12 domácimi Molotovovými koktailmi, kempingovými potrebami a nasmeroval si to k rezidencii Trudeaua. Grantham prešiel asi 200 km, no potom si to rozmyslel.

Otočil auto, odviezol sa na policajnú stanicu vo Vancouveri a priznal sa k vražde svojej matky. Vraj to urobil preto, aby ju ušetril následkov jeho nakoniec nedokonaných násilných činov. Jeho obhajoba od začiatku stojí na vážnych problémoch s duševným zdravím. „Psychiatri sa zhodli, že v čase tejto hroznej udalosti trpel okrem iného veľkou depresívnou poruchou a poruchou užívania kanabisu,“ povedal jeho advokát Chris Johnson pre Hollywood Reporter.