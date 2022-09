Definitívna rozlúčka s kráľovnou Alžbetou II. († 96): Ukázali miesto jej posledného odpočinku

Buckinghamský palác zverejnil prvú fotografiu nového náhrobného kameňa označujúceho miesto posledného odpočinku zosnulej kráľovnej Alžbety II. vo Windsore. Čierny náhrobný kameň zasadili do podlahy v Kaplnke svätého Juraja VI., kde kráľovnú v pondelok pochovali.

Fotogaléria 17 fotiek v galérii

Na náhrobnom kameni, ktorý nahradil doterajšiu pamätnú tabuľu venovanú kráľovi Jurajovi VI. a kráľovnej matke, sú vyryté mená, dátumy narodenia a úmrtia kráľovnej Alžbety II., jej rodičov a jej zosnulého manžela princa Philipa. Všetci štyria členovia kráľovskej rodiny boli rytiermi Podväzkového rádu, takže plaketa nesie znaky tohto najvyššieho rytierskeho rádu v britskom systéme vyznamenaní. Novo položený náhrobný kameň je vyrobený z ručne vyrezávaného belgického čierneho mramoru.

Mená zosnulých členov kráľovskej rodiny sú zvýraznené mosadzným písmom. Pamätnú Kaplnku Juraja VI., kde bola Alžbeta pochovaná, dal postaviť panovník v roku 1969 ako prístavbu Kaplnky svätého Juraja, ktorú začal stavať Eduard IV. už v 15. storočí. Kaplnka patrí medzi tradičné miesta odpočinku anglických kráľov. Doteraz tu odpočívali pozostatky desiatich z nich. Ak by ste si chceli náhrobok pozrieť osobne, je to možné od štvrtka, vstup do hradu stojí o niečo menej než 30 eur.