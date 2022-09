Poliaci zrušili koncert spoluzakladateľovi Pink Floyd, nechcú ho tam pre jeho kritiku Ukrajiny: Nech spieva v Moskve!

Spoluzakladateľ Pink Floyd Roger Waters zrušil plánovené koncerty v Krakove. TASR informuje podľa správy agentúry PAP. Dva koncerty v rámci turné This Is Not A Drill mali byť v krakovskej Tauron Arene 21. a 22. apríla.

Hudobníkov manažér však bez udania dôvodu informoval, že sa neuskutočnia, povedal zástupca Tauron Areny Lukasz Pytko pre PAP. Mestské zastupiteľstvo v Krakove pripravovalo na stredu (28.9) hlasovanie, v ktorom mali hudobníka označiť za neželanú osobu pre výroky na adresu Ukrajiny. Zvláštna žiadosť ruskej speváčky Pugačovovej: Zaraďte ma do zoznamu zahraničných agentov! "S vedomím ruského zločinného útoku na Ukrajinu a vojnových zločinov spáchaných ruskými vojakmi..., vyjadrujú poslanci v Krakove rozhorčenie nad vyhláseniami pána Rogera Watersa o ruskej invázii," píše sa v návrhu. "Takáto akcia by bola pre naše mesto hanbou. Nech spieva v Moskve a hrá sa na Putinovho priateľa,“ vysvetlil poslanec Lukasz Wantuch pre poľské médiá. Waters začiatkom septembra napísal otvorený list manželke ukrajinského prezidenta Zelenského, v ktorom obvinil "extrémnych nacionalistov", že priviedli Ukrajinu do "zničujúcej vojny". Vyzval ju, aby "hľadala inú cestu" s cieľom "zastaviť zabíjanie". Zelenská v reakcii napísala, že to Rusko "spustilo agresiu proti Ukrajine. Ukrajinci chránia svoju krajinu a budúcnosť svojich detí. Ak sa vzdáme boja, zajtra nebudeme. Ak sa vzdá Ruská federácia, vojna sa skončí." David Gilmour, Watersov niekdajší spoluhráč v skupine Pink Floyd, je naopak podporovateľom Ukrajiny vo vojne s Ruskom. Svetové celebrity sa zapájajú do kampane na podporu Ukrajiny: Pošťastiť sa môže aj vám