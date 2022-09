Šokujúce odhalenie o Harrym a Meghan: Šikana, strach a arogancia! Skutočný dôvod, prečo odišli od rodiny

The Times v piatok 23. septembra zverejnil úryvky z novej knihy od autora Valetnina Lowa o tajomstvách kráľovskej rodiny.

Ten v nej podrobne odhaľuje šikanovanie, ktorým sa mala dopustiť Meghan Markle počas svojho dvojročného pôsobenia v britskej kráľovskej rodine. Vysvetľuje i hlavný motív odchodu princa Harryho z rodiny. Vraj ho hnal strach z to, že sa o deväť rokov stane bezvýznamným, pretože väčšina pozornosti bude smerovaná k princovi Georgeovi, priamemu následníkovi trónu, ktorý v tom čase bude mať osemnásť rokov.

Nová kniha vychádza v Spojenom kráľovstve v originálnom názve Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown (Dvorania: Skrytá moc za korunou) a jej hlavnou senzáciou je odhalenie dlhodobého strachu princa Harryho. Ten si vraj už po narodení princa George uvedomil, že ho čaká odsunutie medzi bezvýznamných členov kráľovskej rodiny.

Kniha tiež obsahuje tvrdenie o tom, ako sa Meghan správala k personálu. Pri jednej príležitosti vraj vojvodkyňa zo Sussexu pred kolegami ostro kritizovala plán vypracovaný mladou zamestnankyňou. William sa neskôr snažil utešiť nemenovanú zamestnankyňu tým, že ju pochválil a povedal jej, že robí dobrú prácu. Ona sa vraj potom rozplakala.

Kniha cituje zdroj, ktorý tvrdí, že aj súkromná tajomníčka Harryho a Meghan Samantha Cohenová čelila šikanovaniu. „Sam (Cohenová) vždy jasne hovorila, že je to ako pracovať pre pár tínedžerov. Boli nemožní a tlačili ju až na hranicu únosnosti. Bola zúfalá,“ cituje Low svoj zdroj z kráľovskej rodiny. Kniha by mala vyjsť 6. októbra.