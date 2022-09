Svetové celebrity sa zapájajú do kampane na podporu Ukrajiny: Pošťastiť sa môže aj vám

Britskí speváci Harry Styles či Ed Sheeran, americká basketbalová legenda Shaquille O'Neal, ale aj bývalý ukrajinský boxer Vladimir Kličko darovali svoje osobné predmety do novej kampane na podporu Ukrajiny.

Ľudia budú môcť darčeky od celebrít získať, keď prispejú na pomoc Ukrajine a následne budú vyžrebovaní. Nová kampaň zahájená v sobotu Nadáciou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) má podporiť zdravotnú starostlivosť v boji zmietanej krajine, uviedla agentúra AFP.

Práve v sobotu, keď uplynulo sedem mesiacov od začiatku vojny, ktorú proti Ukrajine rozpútala Moskva, spustila nadácia internetovú stránku s internetovým obchodom. Za príspevok na pomoc Ukrajine sa tam ľudia dostanú do žrebovania a môžu vyhrať osobný darček od niektorej zo svetových celebrít. Nadácia WHO je nezávislou organizáciou, ktorá sa snaží získavať finančné prostriedky na podporu práce WHO.

Vybrané peniaze pôjdu na podporu aktivít WHO na Ukrajine a v okolitých krajinách. Nadácia dúfa, že sa im podarí získať aspoň 53,7 milióna dolárov.

Britský spevák Harry Styles do kampane daroval podpísaný vinyl, Shaquille O'Neal, ukrajinský futbalista Vitalij Mykolenko a ďalšie športové legendy zase podpísané tričká či dresy. Vladimir Kličko, bývalý boxer a brat súčasného kyjevského starostu, ponúkol do žrebovania svoje boxerské rukavice.

Speváčka Annie Lennoxová do kampane prispela pre ňu symbolickými slnečnými okuliarmi. Ako uviedla, zábery z Ukrajiny, vrátane tých, na ktorých ženy rodia v pivniciach, ju "hlboko šokovali". "Chcela by som vyzvať každého, aby urobil, čo je v jeho silách a podporil počas tejto krízy obyvateľov Ukrajiny," dodala.

Zlosovateľné lístky na jednotlivé predmety stoja päť až desať libier. Kampaň bude prebiehať od soboty do 24. októbra a výhercovia jednotlivých darov od celebrít budú vyžrebovaní 31. októbra, uviedla nadácia.