Herec Brad Pitt nasleduje vzor nemenej úspešných celebrít: Otvoril si nový biznis!

Americký herec Brad Pitt vstúpil do sveta kozmetiky s krémom, ktorý propaguje ako prostriedok proti starnutiu pre kohokoľvek a bez ohľadu na typ pleti. Herec založil spolu s rodinou vinárov Perrin značku Le Domaine.

Na jej webe sa uvádza, že prípravok bol vyvinutý s cieľom spomaliť starnutie kože tak, aby sa komukoľvek, ženám aj mužom, starlo dobre. "Nehodlám utekať pred vekom. Tomu uniknúť nemôžeme. Bol by som rád, aby sa to v našej kultúre prijalo a hovorilo sa o tom," povedal 55-ročný Pitt v rozhovore s denníkom Vogue. Téma odporu proti starnutiu je podľa neho "smiešna" a patrí do ríše rozprávok. "Reálne je starať sa o svoju pleť zdravo," povedal herec.

Firma ponúka prípravky v cenách od 80 do 385 dolárov. Hlavné ingrediencie označované ako GSM10 a ProGR3 sú založené na jadrách hrozna odrôd Grenache a Syrah, na kombinácii molekúl z výťažkov rastlín, vínnej drviny, harmančeka a zeleného čaju. Podľa výrobcov krémy cielia na viditeľné znaky starnutia kože.

"Patrím k ľuďom, ktorí sa nechajú presťahovať do inej hotelovej izby, keď je v tej pôvodnej ešte cítiť kolínska predchádzajúceho hosťa. To je veľmi silné. Treba niečo jemnejšie. Nevnucujte sa, nech ľudia prídu k vám, to je môj názor," hovoril Pitt.

Ako uvádza spravodajská stanica CNN, Pitt má za sebou rušný týždeň. Minulý víkend osobne zahájil výstavu svojich sôch vo Fínsku. Je ďalšia z celebrít, ktoré sa pripojili ku kozmetickému priemyslu. Spevák a herec Harry Styles začal napríklad vlani v novembri predávať lak na nechty charakterizovaný ako vegánska a akejkoľvek krutosti zbavená značka. Speváčka Rihanna pred dvoma rokmi založila kozmetický rad Fenty Skin.