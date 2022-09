Princ Philip († 99) roky viedol tajný výskum: Kráľovná Alžbeta II. († 96) si jeho zverejnenie neželala

Po smrti kráľovnej Alžbety II. vraj nič nebráni tomu, aby boli zverejnené dokumenty týkajúce sa UFO, ktoré zhromažďoval od päťdesiatych rokov jej manžel princ Philip. Takzvané „Akty X princa Philipa“ by mohli byť zverejnené v nasledujúcich mesiacoch.

Tvrdia to britské médiá s odvolaním sa na zdroje z Buckinghamského paláca. Princ sa začal zaujímať o mimozemšťanov po tom, čo hovoril so murárom svojho strýka lorda Louisa Mountbattena. Spomínaný murár pozoroval neidentifikovateľný lietajúci objekt.

Philip sa začal o tému zaujímať a počas života získal mnoho zaujímavých dokladov o pozorovaní UFO. Philipovi, ktorý zomrel v apríli 2021 dva mesiace pred stými narodeninami, sa pripisuje vytvorenie takzvaných „kráľovských Akt X“. Podľa denníka The Star bol kráľ Karol III. vyzvaný, aby dokumenty zverejnil.

Nick Pope, bývalý úradník ministerstva obrany, ktorý bol v rokoch 1991 až 1994 zodpovedný za oddelenie UFO britskej vlády, tvrdí, že Philip a sir Peter Horsley, jeho bývalý spolupracovník z RAF, strávili roky skúmaním pozorovania UFO.

„Princ sledoval vývoj udalostí, odoberal časopisy a spravodajcu o UFO a viedol rozhovory so svedkami. Je to veľmi citlivé. Tu máte kráľovninho manžela, ktorý skúma UFO. Keby sa tá správa dostala von, spôsobila by senzáciu,“ vysvetlil Pope televízii History TV, prečo kráľovná trvala na tom, aby bola táto informácia za jej života utajovaná. Philipa v jeho skúmaní mimozemských civilizácií podporoval strýko Lord Mountbatten, ktorý bol zavraždený v auguste 1979 pri atentáte írskych separatistov.