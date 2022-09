Hviezda Charlieho anjelov: Bez sexu dokážem žiť roky! Herečka prezradila aj ďalšie tajomstvo zo spálne

Herečka Drew Barrymore nepatrí k tým ľuďom, ktorí majú veľké libido a musia mať sex pravidelne a často.

47-ročná matka dvoch dcér dokáže žiť bez sexu roky. Preto nechápe svojho kolegu Andrewa Garfielda, ktorý po polročnej sexuálnej abstinencii začal halucinovať. Vo svojom diskusnom programe Drew Barrymore Show hviezda filmu Charlieho Anjeli vyhlásila: „Hovorila som si: Čo sa to so mnou deje, že mi šesť mesiacov nepripadá ako dlhá doba? Mohla by som tak fungovať roky!“

Herečka narážala na vyhlásenie Andrewa Garflielda, že počas nakrúcania filmu Mlčanie v roku 2016 dodržiaval pol roka celibát a začal z toho halucinovať. „Každý deň som robil množstvo duchovných praktík, vytvoril som si pre seba nové rituály. Bol som šesť mesiacov v celibáte a veľmi som sa postil, pretože ja a Adam (Driver) sme aj tak museli veľmi schudnúť. Bolo to skvelé, človeče. Mal som v tom čase dosť divoké, bláznivé zážitky z toho, že som hladoval po sexe a jedle,“ vyhlásil tento rok v lete Andrew.

V marci tohto roku Drew priznala, že má raz za pol roka erotický sen o svojich bývalých láskach. Matka 9-ročnej Olive a 8-ročnej Frankie bola trikrát vydatá. S otcom svojich dcér Willemom Kopelmanom sa rozišla v roku 2016. „Myslím, že jediný priestor, v ktorom som aktívna, sú moje sny. Každých asi šesť mesiacov mám erotický sen, a to si hovorím: ‚Panebože! Som libidózna a žijem.' To znamená, že mám libido, som nažive a mám pulz,“ vyhlásila Barrymore pred pol rokom.