Shakira v intímnej spovedi po rozchode s futbalisom Piquém: Prežívam najtemnejšie obdobie života

Speváčka Shakira (45) sa v lete rozišla s manželom Gerardom Piquém (35), ktorý ju začal podvádzať so svojou PR agentkou, 23-ročnou Clarou Chiou Martiovou.

Kolumbijská hviezda, ktorá má s barcelonským futbalistom dvoch synov, sa zrútila. V rozhovore pre magazín Elle priznala, že prežíva najťažšie a najtemnejšie obdobie svojho života. „Mám pocit, že v tomto okamihu môjho života, ktorý je pravdepodobne jedným z najťažších, najtemnejších hodín môjho života, mi hudba prináša svetlo… Všetci si v živote niečím prechádzame. Ale v mojom prípade si myslím, že písanie hudby je ako ísť k psychiatrovi, len je to lacnejšie. Pomáha mi to spracovať vlastné emócie a dať im zmysel. A pomáha mi to byť zdravá. Myslím, že je to najlepší liek. Spolu s láskou mojej rodiny a mojich detí, ktoré ma podporujú, je hudba a písanie hudby rozhodne jedným z tých nástrojov, jedným z mála nástrojov, ktoré mám na prežitie v extrémnych podmienkach,“ uviedla Shakira v rozhovore.

S Piquém priviedla na svet 9-ročného Milana a 7-ročného Sashu. Na otázku, ako sa vyrovnáva s tým, že má manžel nový vzťah, odpovedala: „Myslím, že tieto detaily sú príliš súkromné ​​na to, aby som sa o ne delila, prinajmenšom v tejto chvíli, všetko je také surové a nové. Môžem len povedať, že som do tohto vzťahu a svojej rodiny vložila všetko, čo som mala. Než moje deti začali chodiť do školy, mala som naozaj kočovný život, žila som celú svoju existenciu ako umelkyňa, cestovala som bez prestávky, jazdila na rôzne miesta po celom svete, cestovala, robila show, propagáciu, stavala školy v Kolumbii a nahrávala v rôznych krajinách po celom svete… Zaradila som potom vo svojej kariére nižšiu rýchlosť a prišla do Španielska, aby som ho podporila, aby mohol hrať futbal a vyhrávať tituly. A bola to obeť z lásky. Vďaka tomu mohli mať moje deti prítomnú mamu a mám s nimi vďaka tomu úžasné puto, ktoré je nerozbitné a ktoré nás udržuje. Viete, to je ono. To je všetko, čo k tomu môžem povedať.“