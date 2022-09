Zostane vám horúco! Slováková dráždi na Zadare hore bez: Som sexi a viem to

Nela Slováková sa zviditeľnila v reality šou Hotel Paradise v roku 2012, kde sa napokon stala celkovou víťazkou. Odvtedy sa pohybuje v šoubiznisových vodách a jej dómenou sú najmä sociálne siete vrátane Instagramu.

V súčasnosti tvorí pár so slovenským hokejistom Lukášom Kozákom. Nelu na Instagrame sleduje viac ako 375-tisíc sledovateľov, ktorí sú u blondínky zvyknutí na jej sexi fotky, ktorými je jej profil doslova posiaty. Nela si je dobre vedomá svojich dokonalých kriviek a rada ich vystavuje na obdiv.

Urobila tak aj v chorvátskom Zadare, kde momentálne oddychuje. Na žhavej fotke vidno takmer nahú Nelu, ktorá ma na sebe len spodný diel plaviek, pričom prednosti si zakrýva rukami. "Som sexi a viem to," napísala Slováková k fotke a dodala: "Samochvála smrdí? Tak sa na mňa nehnevajte a radujte sa so mnou. Nie je to namyslené, nepovyšujem sa, len sa mám jednoducho rada," odkázala kráska svojim fanúšikom, ktorí jej okamžite dali za pravdu. "Máš sa za čo chváliť! Mať sa rád je dôležité," či "Si nádherná a je dobre, že o tom vieš," komentovali fotku jej priaznivci.