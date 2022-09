Agáta Hanychová opäť šokuje: Bude z nej trojnásobná mama! Plánovala modelka dieťa vopred?

To, čo sa v kuloároch povrávalo týždne, je teraz oficiálne. Česká modelka a moderátorka Agáta Hanychová (37), ktorá sa v septembri 2020 rozviedla s hereckou a moderátorskou hviezdou Jakubom Prachařom (39), to už viac nedokázala tajiť a povedala celú pravdu. Čoskoro sa stane trojnásobnou mamou!

Do vzťahu s priateľom starším o šestnásť rokov, mediálnym magnátom Jaromírom Soukupom (53) sa tak vrhla bezhlavo a bez všetkých zábran. Veď spolu randia len štyri mesiace a už sú v očakávaní.

Nech si hovorí kto chce, čo chce! To sú slová kontroverznej krásky Agáty Hanychovej. Je šťastná presne štyri mesiace a už aj tehotná s novým mužom po svojom boku. Jej vzťahu s českým mediálnym magnátom a milionárom Jaromírom Soukupom nedával dlhú životnosť nikto. Predsa len česká modelka si už svoje s niekoľkými chlapmi preskákala, zatiaľ sa však ten pravý princ na bielom koni nezjavil. To sa však zmenilo v júni, keď si podnikateľ pozval Agátu k sebe do šou s názvom Instinkty Jaromíra Soukupa.

Práve tam preskočila iskra a ich láska nabrala závratnú rýchlosť. V súčasnosti to vyzerá tak, že Agáta má našliapnuté na radostnú cestu životom. Bývalá manželka herca a moderátora Jakuba Prachařa trávila posledné týždne v turisticky lákavom meste Marbella v Španielsku. Tam si užívala chvíle so Soukupom v jeho vile a, ako sa zdá, prekypovali láskou a z pobytu si priniesli aj menší darček.