A je to vonku: Hanychová čaká Soukupove dieťa! Jej mama Žilková reaguje: Ja dúfam len v jedno

To, čo sa donedávna len pošuškávalo, sa nakoniec potvrdilo!

Kto by to bol povedal! Vzťah Jaromíra Soukupa (53) a Agáty Hanychovej (37) nabral poriadne na obrátkach. Všetci si mysleli, že románik tejto dvojice dlho nepotrvá, no opak sa stal pravdou. Česká hviezdička totižto portálu Blesk potvrdila, že jej pod srdcom rastie nový život.

Ako píše spomínaný web, dvojica tvorí pár len štyri mesiace, a tak je viac než jasné, že sa nejedná o počiatočný stav tehotenstva. Čiernovláska sa na sociálnych sieťach často sťažovala na únavu, náladovosť a dokonca aj prestala fajčiť. Vraj sa to Jaromírovi nepáčilo, no je jasné, že len o svoju polovičku bál, lebo už bola v očakávaní.

Agáta má už dve deti - s Miroslavom Dopitom má syna Kryšpína (11) a s Jakubom Prachařom počala dcéru Miu (5). To znamená, že temperamentnej čiernovláske pribudne ďalšie, už tretie dieťa s tretím mužom.