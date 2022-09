Padne vám sánka, čo na seba Robbie Williams nechcene prezradil: Spolupráca a... milostný pomer?!

Robbie Williams prezradil, že mal v mladosti pomer so speváčkou Kylie Minogue a herečkou Nicole Kidman!

Štyridsaťosemročný britský spevák s oboma ženami, ktoré sú od neho staršie o šesť a sedem rokov, hudobne spolupracoval. Okrem toho s nimi však mal aj milostný pomer. Na spoluprácu s kráskami Kylie (54) a Nicole (55) sa Robbieho spýtal francúzsky časopis Paris Match.

„Áno, dobre, opakovane sa nám hovorí, že musíme byť v monogamnom vzťahu a že láska nás uzdraví a vyplní medzery. A to je to, čo som si myslel, že pre mňa tieto celebrity urobia. Až na to, že v oboch prípadoch bola realita sklamaním. Nehovorím, že tieto ženy boli sklamaním, ale... vzťahy, ktoré ste mali v dvadsiatich, nie sú verejné, tie moje sú navždy,“ reagoval Williams.

Keď redaktorka upozornila Robbieho, že mala na mysli ich profesionálnu spoluprácu, nie milostný pomer, vtipne dodal: „Ach, do kelu! To som sa sám vrhol na tenký ľad. No, potom teda, ako by povedal Bill Clinton, nikdy som nemal žiadny vzťah so žiadnou z týchto žien.“