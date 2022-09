Hudobník Karel Vágner o priateľke Haničke Zagorovej († 75): Slová, ktoré vám vtisnú slzy do očí

Speváčka Hana Zagorová († 75) skonala na následky postcovidového syndrómu, ktorý jej zhoršil zdravotné problémy, s ktorými bojovala celý život. Obrovský žiaľ prežívali všetci jej blízki či fanúšikovia v celom Česku i na Slovensku.

Na jej počesť sa uskutočnila uplynulý piatok premiéra očakávaného muzikálu Biograf láska, ktorého sa už Hanička nedožila. Hosťom sa po lícach kotúľali slzy, ktoré si v deň jej smrti utieral aj jej dlhoročný priateľ Karel Vágner (80). Ten v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa opísal svoj vzťah so speváčkou, ktorá si na nejaký čas ukradla aj jeho srdce.

Pražské Divadlo Kalich praskalo uplynulý piatok vo švíkoch na premiére muzikálu Biograf láska, ktorý vznikol na motív pesničiek z repertoáru Hany Zagorovej († 75). Počas celého večera bola v sále cítiť atmosféra dojatia a slzám sa neubránili ani mnohí herci. Počas premiéry na krátky čas vypadla hudba a hra sa musela na pár minút prerušiť. „Pani Zagorová má zmysel pre humor,“ poznamenal jeden z hercov na pódiu podľa českého expres.cz.

Speváčka po sebe zanechala nielen veľkú umeleckú stopu, ale významnú ryhu urobila v srdciach mnohých ľudí. Jedným z nich je aj český hudobník Karel Vágner, ktorý sa s jej smrťou zmieruje len veľmi ťažko. Stál pri nej desaťročia nielen ako kolega-muzikant, ale aj ako blízky priateľ. Ich spolupráca sa začala v momente, keď ho Hana oslovila na účinkovanie vo svojej kapele.

On prikývol, a preto vtedy neodletel na Kubu so speváčkou Evou Pilarovou. Jej muzikanti vtedy havarovali lietadlom a prišli o život. Vágner bol z toho zdrvený a priznáva, že mu vlastne Hana zachránila život. A práve to bol moment, keď sa zblížili.