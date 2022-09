Zvláštna žiadosť ruskej speváčky Pugačovovej: Zaraďte ma do zoznamu zahraničných agentov!

Legendárna ruská popová speváčka Alla Pugačovová požiadala ruské ministerstvo spravodlivosti, aby ju zaradilo do zoznamu tzv. zahraničných agentov.

Ako v nedeľu informovala britská stanica BBC, Pugačovová prišla s touto žiadosťou v reakcii na rozhodnutie ministerstva z piatka, keď do zoznamu agentov údajne financovaných Západom zapísalo jej manžela Maxima Galkina, ktorý sa venuje politickej satire a je známy parodistom a moderátorom. Moskva tvrdí, že Galkin vykonáva politické aktivity a je za to platený Ukrajinou.

BBC pripomenula, že po začatí ruskej invázie na Ukrajinu Galkin vystúpil s ostrou kritikou tejto vojny. Neskôr komentoval aj ruským vojakom pripisované vojnové zločiny odhalené v meste Buča v Kyjevskej oblasti. Samotná Pugačovová už viackrát prejavila svoj protivojnový postoj, ale k invázii na Ukrajinu sa priamo nevyjadrila.

Najnovšie však Pugačovová na sociálnych sieťach oznámila, že je solidárna so svojím manželom, "ktorý praje svojej vlasti prosperitu, mierový život, slobodu prejavu a to, aby naši chlapci (vojaci) prestali umierať pre iluzórne ciele, ktoré robia z našej krajiny vyvrheľa a sťažujú život našim občanom." Pugačovová je tak zrejme vôbec prvou osobou, ktorá požiadala o zaradenie do tohto zoznamu.