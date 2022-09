Najpopulárnejší psík: Ako Alžbeta II. preslávila plemeno corgi a spravila z neho kráľovského psa

Verní psí kamaráti robia spoločníka nielen bežným smrteľníkom. Aj zosnulá kráľovná Alžbeta II. († 96) milovala zvieratá. Bola známa svojou vášňou pre kone a dostihy, o ktorých sa dokázala baviť celé hodiny.

Avšak jej omnoho bližšími zvieracími spoločníkmi boli od detstva psíky. Ako kráľovná ich mala vždy okolo seba celú svorku. Práve vďaka tomu po celom svete preslávila svoje obľúbené plemeno – plemeno corgi.

Nízky psík s mocnou postavou pochádza z Walesu, kde už vyše tisíc rokov pomáha pri pasení dobytka. Jeho meno doslova znamená „malý pes“. V skutočnosti sa pod označením corgi ukrývajú dve príbuzné plemená, označované ako pembroke a cardigan. V minulom storočí ich dokonca zakázali krížiť, aby sa nezmenil ich výzor.

Najviac plemeno corgi preslávila kráľovná Alžbeta II., ktorá ho po prvý raz videla ako sedemročná. Okamžite sa do tohto plemena zamilovala. Jej otec, kráľ Juraj VI., čoskoro objednal psa plemena corgi do kráľovskej rodiny. Hoci bol psík s menom Dookie riadne nevychovaný a návštevy hrýzol do nôh, rodina ho milovala a o pár rokov pribudlo šteniatko Lady Jane. Láska kráľovskej rodiny voči týmto psom vystrelila ich obľúbenosť v krajine do výšin.

Svojho vlastného psíka, fenku menom Susan, dostala Alžbeta v roku 1944 na svoje osemnáste narodeniny. Susan a Alžbeta boli nerozlučná dvojica a kedykoľvek Alžbeta nemala oficiálne povinnosti, bola so svojím psom. Susan sa dožila takmer 15 rokov a má vlastný náhrobok na zvieracom cintoríne v Sandringhame, na jednom z kráľovských majetkov v Norfolku. Táto fenka kráľovnú sprevádzala počas jej svadby a aj vtedy, keď sa stala matkou Charlesovi a Anne.