Alžbeta II. († 96) bola módna ikona: Milovala farby a nechcela nosiť béžovú! Mala na to pádny dôvod

Milovali ju milióny ľudí na celom svete a svojím elegantným štýlom obliekania inšpirovala mnohé ženy. Kráľovná Alžbeta II. mala pestrý šatník, v ktorom dominovali najmä výrazné farby, aby bola vždy stredobodom pozornosti. Za zmienku stojí aj jej ikonická kabelka, ktorou signalizovala, že niečo nie je v poriadku.

Kráľovná Alžbeta II. zasadla na trón v roku 1952, keď mala 25 rokov. V priebehu sedemdesiatich rokov, počas ktorých vládla, niekoľkokrát zmenila štýl obliekania. Kráľovská etiketa je však veľmi prísna a striktná. Pri voľbe oblečenia majú dámy aj páni množstvo obmedzení, ktoré musia byť v súlade s pravidlami kráľovského dvora.



Inšpirovala veľa žien



Oblečenie kráľovskej rodiny bolo vždy ostro sledované ako svetovými médiami, tak aj obyčajnými ľuďmi. Najmä ženy sa rady a často inšpirovali šatami panovníčky a dávali si podľa nej šiť tie svoje. Kráľovnine dokonalé strihy kostýmov nosili dokonca bývalé premiérky Margaret Thatcherová aj Angela Merkelová. V 50-ych a 60-ych rokoch sa kráľovná obliekala najmä do veľkých rób s bohatou sukňou, vždy vo výrazných farbách. V 70. rokoch volila dlhé šaty, v ktorých viac vynikla jej postava.

Nevyhýbala sa rôznym vzorom, kvetom, aj výrazne lesklým látkam. Hlboké výstrihy neboli povolené a šaty vždy museli zahaľovať ramená. Odhalené ramená boli povolené len na večerné udalosti, ale časť paží museli schovávať dlhé rukavice. Aj v prípade dôležitých podujatí musela mať podľa etikety vždy natiahnuté saténové rukavice, na hlave korunu a v prípade nepriaznivého počasia sa zahaliť aj do kožušinovej štóly.

Zaujímavosťou je, že kráľovná nikdy nechodievala do svojho šatníka. Ráno jej vždy priniesol niekoľko vecí osobný asistent a ona si vybrala tie, ktoré si následne obliekla. V mladosti sa zverovala najmä do rúk módneho návrhára sira Normana Hartnella, ktorý pre ňu vytvoril svadobné šaty a tiež aj róbu na korunováciu. Boli to prevažne večerné šaty, ktoré poukazovali na jej ženskosť.