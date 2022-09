Posledná rozlúčka s Alžbetou II. († 96) sa blíži: Sú známe podrobnosti! Takto bude vyzerať sprievod a trasa

Smutný okamih sa blíži. Posledná rozlúčka s Alžbetou II. († 96) sa bude konať už v pondelok. Rakvu do Westminsterského opátstva odprevadí jej najbližšia rodina vrátane princa Williama (40) a Harryho (38), ktorí zakopali vojnovú sekeru.

Bratia absolvujú sprievod bok po boku tak, ako to bolo aj pri pohrebe ich mamy Diany († 36). Smrť milovanej starej mamy schladila ich tvrdohlavé hlavy. Rozhádaní princovia William a Harry si posledné dva roky nevedia prísť na meno po vzájomných sporoch a odchode mladšieho brata z paláca. Teraz však nie je na hádky priestor a dvojica sa snaží udržať mier na znak úcty ku kráľovnej.

Ukázali to aj verejnosti, keď sa spoločne so svojimi manželkami Kate (40) a Meghan (41) prechádzali pred hradom Windsor. Uplynulú stredu tiež jeden vedľa druhého absolvovali prvý smútočný sprievod s rakvou panovníčky z Buckinghamského paláca do Westminsteru.

Pre bratov ide o veľký krok, keďže vlani pri pohrebe princa Philipa († 99) boli oddelení bratrancom Petrom Phillipsom (44). V pondelkovom sprievode tak obaja budú opäť kráčať za rakvou bok po boku.