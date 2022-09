Zaprisahali sa, že to neurobia, a predsa: Dannyho štrnástka spriada nový plán, hviezdy sa chcú baviť

Brad Pitt (58), George Clooney (61) a Matt Damon (51) sa v roku 2007 zaprisahali, že film Dannyho trinástka bude posledný z úspešnej zlodejskej trilógie. To je však minulosťou, pretože herci majú našliapnuté na jeho štvrté pokračovanie.

„Zvesti o filme s Georgeom, Bradom a Mattom v hlavnej úlohe kolovali roky, ale načasovanie bolo mimo a ich nabitý rozvrh znamenal, že to nebolo možné,“ uviedol zdroj pre britský denník The Sun.

Ako ďalej dodal, teraz je všetko inak: „Konečne sa zišiel ten správny tím pre túto prácu v snahe dosiahnuť veľký úspech a hlavné hviezdy si mysleli, že by bolo zábavné si to zopakovať.“ Dannyho štrnástka tak začína naberať reálny obraz. Znamená to tiež, že Clooney sa vráti k svojej postave Dannyho Oceana, ktorého dopĺňajú Pitt ako Rusty Ryan a Damon v úlohe Linusa Caudwella.