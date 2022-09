Blake Lively po mesiacoch opäť na verejnosti: Odhalila veľké tajomstvo a ukázala zmysel pre humor!

Tajomstvo je vonku! Herečke Blake Lively (35) sa úspešne darilo tajiť, že je v radostnom očakávaní. S manželom a populárnym hercom Ryanom Reynoldsom (45) tak už čakajú ich štvrté dieťa.

Ak niekto dokáže skvele tajiť tehotenstvo, potom je to Blake Lively. Herečka však nie je dobrá len v zatajovaní radostných správ, ale aj v ich nečakaných odhaleniach, čo sa jej podarilo už po štvrtý raz. Nádherná Blake sa na verejnosti ukázala po niekoľkých mesiacoch.

Na podujatie v New Yorku prišla so zaguľateným bruškom. „Ja rada tvorím. Či už sa to týka pečenia, príbehov, biznisu, alebo ľudských bytostí,“ poznamenala vtipne Lively na pódiu. Štvrtého dieťaťa sa už spoločne s Ryanom nevedia dočkať.

Z ich desaťročného manželstva doteraz majú dcérky James (7), Inez (5) a Betty (2). Či k sestričkám pribudne opäť ďalšie dievčatko, si manželia nechávajú pre seba.

