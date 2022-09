Hudobník Karel Vágner o prvom stretnutí so Zagorovou († 75) i o jej odchode: Mala silnú túžbu žiť

Karel Vágner (80) stál desaťročia pri Hane Zagorovej (†75) nielen ako kolega - muzikant, ale aj ako blízky priateľ. Keď sme ho oslovili na rozhovor po speváčkinom pohrebe, nebolo mu do reči. Smrť Haničky, ako speváčku s láskou nazýval, ho príliš zasiahla a smútok potreboval istý čas spracovať.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Pre Nový Čas Nedeľa si našiel čas zaspomínať na 50 rokov trvajúce nerozlučné kamarátstvo deň po tom, ako navštívil Bratislavu, aby sa zúčastnil na promócii svojej dcéry Aničky, ktorá je členkou baletu SND. V jeho hlase bolo cítiť, že odchod legendy československej popmusic ho veľmi ranil, no občas mu spomienky vyčarili úsmev na tvári.



Spomínate si, kedy a kde ste Hanku uvideli po prvý raz?

Priznám sa, rok si nepamätám, ale Hanka prišla do Prahy s takým človekom, ktorý sa volal Pepík Mára a šéfoval klubu Olympic, dokonca si myslím, že mali spolu vzťah. Šli sme hrať do Plzne ako kapela. A ponúkli nám Hanku ako speváčku. Prišla k rozhlasu, odkiaľ sme odchádzali so slovami: Chlapci ja mám 38 stupňov horúčku, ale ak chcete, pôjdem s vami a odspievam to. Mala také zelené šatičky na ramienka a, samozrejme, sme to džentlmensky odmietli, že to odohráme sami, nech sa lieči.

Zaujímavé bolo, že potom sme sa tak nejak stále niekde stretali. Hral som na basgitaru u Václava Záhradníka, ktorý dával dohromady partiu, ktorá sa volala Sodoma Gomora a okrem skvelých muzikantov tam spievali Hanička Zagorová, Viktor Sodoma a Jiří Štědroň. Odtiaľ som odišiel do amerického muzikálu Hair, v západnom Berlíne a v Kongresovej hale v Böblingene kde spievala Liz Mitchell z Boney M, ale aj Donna Summer. Po skončení angažmánu som sa vrátil do Prahy s dvoma zmluvami - jedna bola do orchestra Jamesa Lasta a druhá do orchestra Maxa Gregera.

Bol som presvedčený, že z Pragokocertu ma nepustia, lebo v tej dobe kontrolovali, kto emigroval a kto sa vrátil zo Západu. Na ulici som ale stretol dirigenta Josefa Vobrubu, ktorý dával v rámci tanečného orchestra československého rozhlasu dokopy kapelu pre Evu Pilarovú. Dal mi ponuku a ja som si s ním „plácol“. Čestné slovo, čo teraz hovorím – prišiel som domov a doma ma čakal súhlas z Pragokoncertu, že môžem ísť do zahraničného angažmánu – na Západ.



Tušili ste podľa správ, ktoré ste mali, že prichádza u nej koniec?

Áno. Neskutočná a obdivuhodná bola aj keď chodila na transfúzie krvi, a napriek tomu sa vedela smiať a baviť ľudí okolo. Mala veľmi silnú túžbu žiť.



Ako sa z lásky k Hanke († 75) zrodilo celoživotné priateľstvo? Ako mu speváčka dvakrát zachránila život? Čo ho najbližšie čaká a čo robia jeho deti? A čo krásne mu prednedávnom Hanka napísala v liste?

Dočítate sa v Novom Čase Nedeľa