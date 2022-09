Princovi Williamovi otvorila smrť babičky bolestivé rany: Spomienky na zosnulú matku

Princ William pochodoval so svojim bratom Harrym za rakvou babičky Alžbety II., keď ju vyprevádzali z Buckinghamského do Westminsterského paláca. Princ z Walesu a následník trónu si pri tejto príležitosti oživil spomienky na dobu presne pred 25 rokmi.

Na začiatku septembra 1997 takto šiel za rakvou svojej matky, princeznej Diany. William sa vo štvrtok stretol pred Sandringhamským zámkom s ľuďmi, ktorí tam kráľovskej rodine prišli vyjadriť kondolenciu.

„Vrátilo sa mi pár spomienok. Je to jeden z tých momentov, keď si v duchu hovoríte, na toto som sa pripravoval, ale nakoniec tak pripravený nie ste. Je to taká zvláštna vec, pretože sme vedeli, že má 96 rokov,“ zveril William v rozhovore s občanmi Spojeného kráľovstva.

Princ William hovoril aj s recepčnou Jane Wellsovou z Long Sutton. „Povedala som mu, ako by na neho bola jeho matka pyšná, a on povedal, aké ťažké to pre neho včera bolo, pretože sa mu vybavili spomienky na matkin pohreb,“ odhalila Wellsová v rozhovore pre denník Metro.