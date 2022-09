Leonardo DiCaprio má v hľadáčiku „staršiu“ ženu: Spraví herec kvôli kráske výnimku?!

Leonardo DiCaprio (47), herec a veľký milovník žien do 25 rokov, má po rozchode s modelkou Camilou Morrone (25) zálusk na „staršiu“ ženu.

Tou je najúspešnejšia modelka súčasnosti Gigi Hadid (27), s ktorou ho takto prichytili na párty. V kuloároch sa čoraz viac šepká o novom páriku, ktorým by mali byť práve Gigi a Leonardo. Svetoznámy herec mal údajne modelku v hľadáčiku už dlhšie, no nikdy neboli viac než priatelia. Ľady sa však pohli, len čo Leo ukončil vzťah s Morrone krátko po jej nedávnych narodeninách.

Herec sa okamžite stal terčom vtipov, čo sa týka svojho výberu partneriek nie starších ako 25 rokov. Ako sa zdá, na Gigi mu jej vek neprekáža. Dokazujú to aj ich prvé zábery na párty v New Yorku, počas ktorej jej Leo nežne šepkal slová do uška a hladil ju po ramene. Zdroj z okolia páru pre portál Page Six však prezradil, že zatiaľ na to idú pomaly.