Do Alžbetinej II. († 96) spálne sa pred rokmi vkradol šialenec: Šokujúce, ako panovníčka zareagovala!

V júli 1982 zažila britská kráľovná Alžbeta II. noc ako z hororu.

Panovníčka sa zobudila a na jej posteli sedel neznámy muž. Predstavil sa ako Michael Fagan a ako tvrdil, hlave Spojeného kráľovstva neprišiel ublížiť. Chcel sa s ňou iba osobne porozprávať. Kráľovná zachovala chladnú hlavu a s Faganom sa chvíľu rozprávala a až potom zavolala služobníctvo, ktoré ju mohlo prísť zachrániť.

Maliar izieb a dekoratér, ktorý trpí schizofréniou, strávil s kráľovnou asi desať minút. Vypytovala sa ho na jeho rodinu. Stihol jej povedať, že s ňou chcel hovoriť o svojom nepriaznivom osude osobne a že vedel, že by sa mu to oficiálnou cestou nikdy nepodarilo. Preto sa vyšplhal po odkvapovej rúre a dostal sa až do spálne.

Alžbeta II. síce bola spočiatku v šoku, ale pochopila, že jej Fagan nechce ublížiť a je zrejme len zúfalý. Nakoniec dovnútra vtrhlo služobníctvo a votrelca zrazili k zemi. Fagan bol zatknutý a obvinený z krádeže vína, ale obvinenie bolo neskôr stiahnuté. Vraj na žiadosť kráľovnej.