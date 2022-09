Šialené obvinenie Meghan: Je špiónka?! Konšpirátorom stačil jediný pohľad na detail šiat

Meghan sa v sobotu pridala ku svojmu manželovi Harrymu, aby sa stretla s trúchliacimi pred zámkom Windsor Castle.

Kritici a vášniví konšpirační teoretici brunetku obviňujú, že pod šatami mala nahrávacie zariadenie. Zdroj blízky Meghan tieto tvrdenia rázne odmietol. Konšpirácia sa rozšírila najmä na Twitteri. “Meghan Markle má pri sebe mikrofón, aby zneužila kráľovninu smrť pre svoju novú šou?!” tweetol neznámy používateľ.

Daily Mail informuje, že vojvodkyňa zo Sussexu mala na páse svojich čiernych šiat čosi obdĺžnikového tvaru. Neprajníci ihneď začali špekulovať, či náhodou nešlo o mikrofón, keďže Meghan má v pláne vydať dokument v spolupráci s Netflixom. “Je to šialené, škodí to jej povesti. Samozrejme, že nemala na sebe mikrofón. Je to záhyb na šatách,” uviedol kamarát bývalej herečky pre Page Six.

