Zbierka klenotov kráľovskej rodiny je impozantná: S čím pochovajú Alžbetu II.? Budete prekvapení

Kráľovná Alžbeta († 96) za svoj život zdedila a nazbierala ohromnú zbierku klenotov. Niektoré z nich patria ku korune a na užívanie ich budú mať budúce kráľovné a princezné Spojeného kráľovstva.

Aj keď značná zbierka šperkov bola súkromným majetkom Alžbety II., odkázala ich potomkom. A do rakvy si odnesie len snubný prsteň a pár perlových náušníc. Odtajnila to Lisa Levinsonová, vedúca komunikácie v Natural Diamond Council. Podľa nej kráľovnú do rakvy položili s jednoduchým waleským zlatým snubným prsteňom a párom perlových náušníc.

Zásnubný prsteň posádzaný diamantmi z diadému, ktorý vlastnila matka princa Philipa, Alice z Battenbergu, bude dedičstvom kráľovninej dcéry princeznej Anny. „Jej Veličenstvo bola v srdci neuveriteľne pokorná žena, ktorá pravdepodobne nebude mať so sebou nič iné ako svoj jednoduchý waleský zlatý snubný prsteň a pár perlových náušníc,“ zverila sa Levinsonová v rozhovore pre denník Metro.

Kráľovnina súkromná zbierka šperkov obsahuje asi 300 kusov, vrátane osemdesiatdeväť brošní, tridsaťštyri párov náušníc a pätnástich prsteňov. Sú uložené v kráľovnej galérii v Buckinghamskom paláci. Oficiálne korunovačné klenoty sú uložené v londýnskom Towere a celá zbierka klenotov sa skladá z viac ako 23 000 diamantov, zafírov a rubínov. Kráľovná milovala predovšetkým perly, diamantovú brošňu a zafíry od brazílskeho prezidenta použité pri jej korunovácii.