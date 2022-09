Alžbeta II. († 96) ako filmová hviezda: Kde všade sa objavila a ktorá úloha jej vyniesla ocenenie?

Azda neexistuje verejne známa osoba, ktorú by filmári milovali tak veľmi ako Alžbetu II. O jej živote vzniklo množstvo dokumentov, bola súčasťou hraných filmov, seriálov, objavila sa v komédiách či akčných trhákoch a vždy to malo veľký úspech. Toto sú tie najznámejšie.

Koruna

Jeden z hitov Netflixu je venovaný práve Alžbete II. Prvá séria vznikla v roku 2016, pričom dokopy ich tvorcovia plánujú až šesť. Dramaticko-historický seriál sleduje politické súperenie, udalosti, ktoré určovali dejiny druhej polovice 20. storočia ale aj osobný život kráľovnej od čias, keď na mladú ženu dopadla ťažoba kráľovskej koruny a navždy sa jej zmenil život. Veď byť doslova národným majetkom, naozaj nie je nič ľahké... Mimochodom, v hlavnej úlohe sa vždy po dvoch sériách menia herečky: po Claire Foy prišla Olivia Colman a po nej Imelda Staunton.





Spencer

Ako už názov napovedá, tento film primárne nie je o kráľovnej, ale zameriava sa predovšetkým na Dianu (Kristen Stewart) a koniec jej nevydareného manželstva s princom Charlesom. Divákom predstavuje to, čo sa mohlo stať počas tých niekoľkých osudových dní cez vianočné slávnosti v kráľovninom sídle Sandringham v anglickom Norfolku. V tieto dni je v rodine prikázaný mier, naplánované je spoločné stolovanie, streľba a lov, no tentoraz bude všetko inak, keďže Diana sa rozhodla s Charlesom skončiť. Ako sme vraveli, samotná kráľovná (stvárnená Stellou Gonet) je len vedľajšou postavou, no rozhodne ju neprehliadnete.



Alžbeta II.– 90 rokov v 90 minútach

Za všetky dokumenty spomeňme aspoň tento, ktorý v roku 2016 pri príležitosti 90. narodenín kráľovnej odvysielala britská verejnoprávna televízia BBC. Obsahoval dovtedy nezverejnené archívne zábery, no vzácne je najmä to, že televízny štáb strávil s jej veličenstvom bežný pracovný deň, kamery boli pri jej všedných povinnostiach, na poradách či pri slávnostných príležitostiach. Samozrejmosťou sú rozhovory s jej najbližšími vrátane Williama a Kate pričom Kate prezradila, aký bol jej prvý vianočný darček pre kráľovnú.