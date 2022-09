Sylvester Stallone očaril svalnatou postavou: I jeho bodyguard pri ňom vyzerá ako prútik!

Pri pohľade na usmiateho Sylvestera Stallona (76) by vám ani len nenapadlo, že herec prežíva náročné obdobie.

Hviezda filmových trhákov sa momentálne nachádza v talianskom meste módy - v Miláne. Vzhľadom na povesť mesta sa preto herec na prechádzku i patrične ohákol. Tmavomodré tričko a nenápadné rifle iba podčiarkli výnimočnosť jeho kovbojských topánok.

V pätách bol hercovi neustále bodyguard, no nejednému okoloidúcemu by mohla na um prísť otázka - načo ho stráži?! Veď by sa ochránil i sám! Oproti hercovi sa môže ochrankách napriek svojej výške zdať akýsi drobný. Nie je sa čomu čudovať, Sylvester už síce o pár rokov oslávi 80-ku, no v posilňovni je ako doma. Ešte stále je pre mnoho mladých mužov fitness inšpiráciou či dokonca ikonou.

Stallone, ktorý sa preslávil najmä rolou boxera Rockyho Balboa, prechádza ťažkým obdobím. Flavin, jeho manželka a matka jeho troch dcér, s ktorou strávil 25 rokov života, požiadala o rozvod. Dôvodom má byť hercovo nesprávne zaobchádzanie s financiami. Jednoducho - míňa všade, kde sa dá!