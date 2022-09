Po smrti Alžbety II. († 96) narastá strach o nového kráľa: Stačil jeden detail, ľudia netaja obavy

Británia len pred pár dňami prišla o kráľovnú Alžbetu II. († 96) a už narastajú obavy i o nového kráľa Karola III., ktorý prevzal žezlo po matkinej smrti.

Na nového kráľa sa momentálne upiera všetka pozornosť médií i fanúšikov kráľovskej rodiny. Bystrým očiam Britov neunikli značne opuchnuté prsty nového panovníka. Nie je to však po prvýkrát, čo sa zdá, že kráľa trápia zdravotné problémy.

Obavy o kráľove opuchnuté prsty a ruky boli predmetom diskusií už pred 10 rokmi, keď i sám panovník so smiechom cez slzy priznal, že má "klobásové prsty". Zdá sa, že s týmto problémom Karol III. bojuje i v súčasnosti.

Britský doktor Gareth Nye pre Daily Star prezradil, čo by za opuchom mohlo byť. „Opuchy môžu naznačovať, že telo začne zadržiavať tekutinu v končatinách, zvyčajne v nohách a členkoch, ale aj v prstoch, čo spôsobuje ich opuch,“ prezradil lekár s tým, že u žien je takýto stav častejší, ale nevyhnú sa mu ani niektorí muži.

Tento stav môže byť spôsobený aj dlhým sedením, napríklad pri dlhých letoch lietadlom, no k opuchu môže prispieť i horúce počasie. To, či kráľa môže trápiť niečo vážnejšie, si doktor netrúfal odhadnúť, no dodáva, že artritída, ktorá je bežná u starších ľudí, môže takýto opuch spôsobiť tiež.