Britney Spears provokuje zo spálne: Veď to je čistá erotika! Jej synovi už praskli nervy

Foto

Z americkej speváčky Britney Spears (40) sa len nedávno stala vydatá pani, keď svojmu partnerovi Samovi Asgharimu (28) povedala "áno". Ani to však blondíne nezabráni zdieľať na internete intímne fotky, ktoré by snáď malo vidieť iba oko jej manžela. Pohne so speváčkou až názor vlastných detí?