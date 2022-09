Príbehy Slovákov spätých s kráľovnou: Na svadbe Alžbety II. a Philipa sa pilo víno z Radošiny!

Slávny mok z Radošiny tiekol prúdom v najkrajší deň Alžbety II. Na svadobnej hostine britskej panovníčky, ktorá sa konala 20. novembra 1947 vo Westminsterskom paláci, mali hostia na stoloch čaše naplnené mimoriadne kvalitným ročníkom 1945 radošinského Klevnera. Naši vinári im vtedy poslali 500 litrov. A chutilo vraj prenáramne...

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Víno sa podávalo na anglickej kráľovskej svadbe v roku 1947 na odporučenie cirkevných hodnostárov pôsobiacich v Londýne. Podával sa mimoriadne kvalitný ročník Radošinského Klevnera 1945. Keď bol pražský biskup Beran vymenovaný za arcibiskupa v novembri 1946, na bankete v Prahe bol podávaný klevner. Na tomto bankete bol prítomný aj anglický veľvyslanec, ktorému veľmi chutil,“ odhalila cestu vína na kráľovskú svadbu Barbora Vincúrová z vinárstva.

V tom čase boli ešte vinice v Radošine majetkom Nitrianskeho biskupstva do ich znárodnenia. Do Anglicka sa následne poslalo 500 litrov klevnera. Toto víno sa podávalo neoficiálne, pretože podľa protokolu sa tá istá značka má podávať aj pri ďalších významných udalostiach, lenže to nebolo možné na začiatku socializmu zaručiť. Ani správcovia v radošinskej pivnici sa v 50. rokoch veľmi nechválili udalosťou, ktorá nebola v súlade s komunistickou ideológiou. „Biľak iba prešetril, ako to bolo na veľvyslanectve, a potvrdil, že víno naozaj dorazilo na dvor Alžbety II.,“ dodala.

Vychýrená odroda

A aké víno chutilo kráľovským jazýčkom? „Ide o odrodu burgundské sivé, známe tiež ako Pinot gris, z ktorého sa vyrába naše najznámejšie víno - radošinský Klevner. Toto víno zažilo „návrat“ v anglickej kráľovskej rodine aj pri návšteve kráľovnej Alžbety II. na Slovensku,“ doplnila.

No to, či ho pila samotná kráľovná, dodnes zostáva tajomstvom. „Nevieme to potvrdiť, ani vyvrátiť. Víno sa však nepodávalo ako prípitok, pretože podľa etikety kráľovského dvora sa musí pri takejto príležitosti pripíjať len francúzskym vínom. Dostali sme však ďakovný list od Charlesovho komorníka, ktorý poslal slovenskému veľvyslanectvu v Londýne. List máme dodnes archivovaný medzi dokumentmi. Radošinský Klevner sa vďaka jeho obľube na kráľovskom dvore stal symbolom pre naše vinárstvo a nadobudol titul nášho kráľovského vína,“ uzavrela.