Rakvu s pozostatkami Alžbety II. († 96) prevezú do Londýna: Platiť budú prísne opatrenia

Návrat domov! Rakva s pozostatkami Alžbety II. († 96) uplynulú nedeľu opustila priestory zámku Balmoral, kde kráľovná naposledy vydýchla.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Metropola Škótska sa otriasla v základoch. V pondelok do Edinburghu priletel kráľ Karol III. spolu s kráľovnou manželkou Camillou na zámok Holyrood. Odtiaľ krátko popoludní vyrazil z nádvoria zámku sprievod s rakvou pozdĺž Kráľovskej míle, čo je označenie pre niekoľko ulíc v edinburghskom Starom meste. Na jej konci stojí Katedrála svätého Egídia, ku ktorej ju pešo odprevadili tak Karol III., ako aj jeho súrodenci princ Andrew, Edward a princezná Anne. Ostatní členovia kráľovskej rodiny nasledovali sprievod autami.



Vnútri katedrály bola na rakvu uložená škótska koruna a presne o 16.00 hod. nášho času sa začala smútočná omša. Po jej skončení zostala rakva nasledujúcich dvadsaťštyri hodín vystavená na katafalku, kde jej trúchliaci národ mohol vzdať úctu. Krátko po ôsmej hodine pri rakve držali približne hodinu stráž synovia Alžbety II. princ Andrew, Edward a Karol III.

Prísne opatrenia

Návrat zosnulej kráľovnej do Londýna, kde ju bude sprevádzať jej dcéra Anne, je naplánovaný na dnes večer o 19.55 hod. Z letiska RAF Northolt poputuje rakva do Buckinghamského paláca, kde si ju prevezmú členovia čestnej stráže. Následne v stredu bude rakva kráľovnej vystavená so štátnymi poctami vo Westminster Hall, teda v najstaršej časti Westminsterského paláca. Uložená tu bude približne od šiestej hodiny popoludní až do rána dňa pohrebu, ktorý je naplánovaný na budúci pondelok. V priebehu týchto dní môže prísť smútiaca verejnosť a vzdať kráľovnej úctu.

O prehliadku vo Westminsteri je obrovský záujem a očakáva sa, že len za hodinu sa okolo rakvy vystrieda tritisíc ľudí. V priebehu piatich dní to môže byť celkovo až 325-tisíc osôb. Úrady varujú, že čakať v rade sa môže až 12 hodín. Na poriadok bude dohliadať 10-tisíc policajtov a 1 500 vojakov.

Vláda tiež vydala nariadenie, aby čakajúci ľudia zachovali ticho vnútri Westminsteru, obliekli si teplé oblečenie a mali pri sebe pitnú vodu i jedlo. Zakázané je nosiť kvety, sviečky, vlajky, fotky, spacie vaky či rozkladacie stoličky.