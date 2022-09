Bolo to len naoko?! Pravda o stretnutí rozhádaných bratov s manželkami: Zasiahnuť musel kráľ

Spoza brány totiž nečakane vyšli princ a princezná z Walesu, William a Kate v spoločnosti princa Harryho a vojvodkyne Meghan. Ponurá atmosféra sa tak razom rozplynula a davy začali s ich príchodom burácať. Išlo o prvé verejné vystúpenie kráľovských párov od smrti kráľovnej, ktorá skonala vo štvrtok vo veku 96 rokov. A hoci sa zdalo, že spory, ktoré panujú medzi bratmi, odkedy sa Harry s Meghan rozhodli žiť svoj život v zámorí a vzdali sa kráľovských povinností, odložili bokom, realita má byť o niečo menej ružová.

