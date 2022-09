Alžbeta II. († 96) navštívila i Slovensko: Nezabudnuteľné spomienky tých, ktorí kráľovnú stretli

Stretnutie s ňou je pre všetkých zážitkom na celý život! Zosnulá kráľovná Alžbeta II. († 96) zanechala pri svojej návšteve Slovenska nezabudnuteľný dojem nielen na vtedajšieho prezidenta Ivana Gašparoviča či olympijského víťaza Michala Martikána (43).

V roku 2008 okrem hlavného mesta zavítala aj so svojím manželom Philipom do Spišškej Novej Vsi, Tatier, a dokonca vhodila úvodné buly na priateľskom hokejovom stretnutí medzi HK Poprad a anglickým Guildford Flames Club. Načo budú tí, ktorí sa ocitli v jej blízkosti, navždy spomínať?



Prekvapenie pri darovaní zlatého pádla

Jedným zo slovenských športovcov, ktorí mali tú česť stretnúť sa s britskou kráľovnou, bol aj náš medailovo najúspešnejší olympionik Michal Martikán (43). Dvojnásobného olympijského šampióna sme zastihli tesne po skončení tréningu. Zhodou okolností sa pripravuje na preteky, ktoré by sa mali konať na budúci týždeň v Londýne, ale v aktuálnej situácii je možné, že sa akcia zruší.

O stretnutí so zosnulou Alžbetou II. povedal, že to bola pre neho obrovská skúsenosť. „Vlastne som sa s ňou za tie dva dni, čo bola na Slovensku, stretol trikrát. Na audiencii, na slávnostnej večeri a potom ešte aj v Poprade, keďže s ňou k nám pricestoval aj britský kanoista Florence, ktorého som v Pekingu na OH zdolal. Ak by som to mal jedným slovom povedať, vyžarovala z nej neskutočná milota, ktorá ma dojala. Vzhľadom na všetko, čím bola - kráľovnou, političkou, matkou -, bola najväčšou osobnosťou. Pre každého, koho stretla, mala milé slovo a o každom z nás mala presné informácie. V Poprade sme aj s britským kanoistom súťažili aj s deťmi a viem, že som ju milo prekvapil, keď som jej daroval zlaté pádlo s podpismi slovenských olympijských víťazov vo vodnom slalome. Sú tam podpisy Eleny Kaliskej, bratov Petra a Pavla Hochschornerovcov a môj. Viem, že bude celému svetu chýbať.“

Čo kráľovnej nešlo do hlavy

Pri návšteve Bratislavy mala možnosť byť v blízkosti kráľovnej Alžbety aj starostka bratislavskej mestskej časti Devín Ľubica Kolková. Na schodoch hotela Hradná brána sa stretla aj s deťmi, ktoré navštevovali anglicky hovoriacu školu. „Dostali sme pokyny, čo si máme obliecť a ako sa máme správať. Napríklad sme nemohli kráľovnej podať ruku my. Ale ona bola taká zlatá, že nám podala ruku a prijať sme ju už mohli. Celé to bolo zvláštne, lebo nás rozostavili na schody pred hotelom, kráľovná bola drobunká žena a my sme boli nad ňou,“ hovorí s úsmevom starostka Ľubica Kolková.