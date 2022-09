Výmena bola do detailu naplánovaná: Z princa Charlesa je Karol III.! Toto meno však neprináša šťastie

Ani bolesť zo straty mamy nemôže poriadne precítiť! Na plecia princa Charlesa, teraz už kráľa Karola III., doľahla ťarcha zodpovednosti za celý národ. A hoci sa na tento okamih dlho pripravoval, úplne sa na to nachystať nedá.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V minulosti prenikli na verejnosť správy, že kráľovská rodina sa na odchod Alžbety II. pripravuje už dlho. Plán bol vypracovaný, všetky detaily dôkladne zvážené.V tom istom čase sa zmenilo aj jeho meno. Mohol si vybrať hociktoré z tých, ktoré má - Charles Philip Arthur George, čiže Karol, Filip, Artur alebo Juraj. Zjavne si vopred vybral to prvé a stal sa z neho Kar­­ol III.

Keďže Británia je konštitučná monarchia, musí ho ešte formálne potvrdiť Súkromná kráľovská rada. Tú tvoria významní poslanci súčasného aj minulých parlamentov, vysokí štátni úradníci a starosta Londýna. Očakáva sa, že táto rada zasadne dnes a potvrdí Karolovi III. nárok na trón. Právo na členstvo v nej má vyše 700 ľudí, ale vzhľadom na krátky čas sa ich stihne zísť výrazne menej. Naposledy, keď potvrdzovali nástup kráľovnej Alžbety II. na trón v roku 1952, sa zišlo okolo 200 členov rady.

Výmena na tróne?

Predtým sa tiež veľa špekulovalo o tom, že by Charles mohol prenechať korunu Williamovi. To však viacerí členovia rodiny rezolútne popreli s tým, že v tomto ohľade medzi nimi vládne jednoznačný zmysel pre službu. Konečne, vštepovala to do nich hlava rodiny Alžbeta II., ktorá národu slúžila 70 rokov až do svojej smrti. Preto aj napriek rôznym špekuláciám Charles nezaváhal ani na okamih a začal plniť to, čo je jeho povinnosťou.

To však neznamená, že o pár rokov sa situácia nemusí zmeniť. Ak by sa vzdal trónu teraz, Charles by čelil kritike, že v ťažkých časoch zutekal pred zodpovednosťou. O pár rokov, keď už bude mať okolo osemdesiatky a Williamove deti už nebudú také maličké, si to môže napríklad zo zdravotných dôvodov rozmyslieť. Teraz je však všetko nalinajkované až po korunováciu nového kráľa, ktorá môže byť v priebehu pár mesiacov až roka od pohrebu kráľovnej. A Karol III. je ten posledný, ktorý by chcel na tradíciách niečo meniť.

Neprináša šťastie