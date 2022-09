Veľká láska prekonala i tŕnisté roky: Toto je príbeh lásky Alžbety II. († 96) a Philipa († 99)

V dobrom aj v zlom, v bohatstve i chudobe, v zdraví aj chorobe. Azda niet na svete manželského páru, ktorý by tento sľub nepoznal.

Nanešťastie iba málo dvojíc sa tohto sľubu drží až do smrti. Do tejto skupiny však nemožno zaradiť Alžbetu II. († 96) a jej manžela princa Philipa († 99).Alžbeta bez neho vydržala iba niečo vyše roka. Vráťme sa však v čase späť, keď ešte len nevinná romanca medzi budúcou kráľovnou a šarmantným Philipom rozkvitala.

Osudové stretnutie na svadbe

V roku 1934 sa ženil, princ Juraj, vojvoda z Kentu s princeznou Marinou z Grécka a Dánska. Kráľovná, v tom čase známa ešte ako princezná Alžbeta, mala len osem rokov, keď práve tu stretla trinásťročného Philipa. Obaja mali rodinné väzby s mladomanželmi. Kým Alžbeta bola sesternicou ženícha z prvého kolena, Philip bol bratrancom nevesty aj ženícha. Otcovia Philipa a Mariny boli totiž synmi gréckeho kráľa Juraja I. S Jurajom z Kentu boli zase bratrancami z druhého kolena a obaja boli prapravnukmi kráľovnej Viktórie a princa Alberta. Philip a Alžbeta II.tak boli vzdialenými bratrancami.

Láska na prvý pohľad

Čo sa začalo ako nevinné stretnutie dvoch detí, nabralo o pár rokov neskôr celkom nový rozmer. V júli 1939 už trinásťročná princezná Alžbeta navštívila školu kráľovského námorníctva v Darth-mouthe spolu so svojimi rodičmi a sestrou princeznou Margaret. Možno to bola len hlúpa zhoda náhod, či zasiahol osud, to sa už nikto nedozvie. Niekto tam hore zariadil, aby kráľovskú rodinu sprevádzal osemnásťročný Philip, ktorý tam práve študoval.

Pôvodne ich mala sprevádzať dvojica kadetov, ktorí však ochoreli. Alžbetu takmer ihneď Philip očaril a princezná nebola ľahostajná ani jemu. Údajne už po ich stretnutí na nikoho iného ani nepomyslel. Po vypuknutí druhej svetovej vojny, keď Philip slúžil v britskom námorníctve, si začali vymieňať ľúbostné listy. V roku 1943 prijal jej pozvanie na hrad Windsor, kde kráľovská rodina oslavovala Vianoce. Tí, ktorí boli prítomní, iba ťažko dokázali prehliadnuť pomaly, ale isto kvitnúcu lásku medzi mladou princeznou a poručíkom.