Británia sa pripravuje na pohreb Alžbety II. († 96): Takto bude prebiehať rozlúčka s kráľovnou

Svet už nikdy nebude rovnakým miestom. Nie bez jej veličenstva Alžbety II. († 96), ktorá ho tak náhle opustila vo štvrtok popoludní. Dlhých 70 rokov bola kráľovnou Spojeného kráľovstva a štrnástich štátov Commonwealthu.

Pre jej srdečnú povahu si však puto k nej dokázal vytvoriť takmer každý na tejto planéte. Dôkazom toho sú stovky kytíc, ktoré sa hromadia pred britskými ambasádami. Najťažšie chvíle však teraz prežíva jej najbližšia rodina. Kto stál pri jej smrteľnej posteli?

Nemilosrdné preteky s časom. Po prvotnej správe, že s kráľovnou niečo nie je v poriadku a zostáva pod dohľadom lekárov, nabrali ďalšie udalosti veľmi rýchly spád. Na škótsky zámok Balmoral, kde práve jej veličenstvo oddychovalo, dorazil takmer okamžite jej syn Charles (73). Jeho sestra princezná Anne (72) tam už v tom čase bola. Práve najstaršie deti Alžbe­ty II. boli svedkami jej posledného výdychu. Na sever mierili aj princovia Andrew a Edward s manželkou Sophie, ako aj princ William, no bez manželky Kate, ktorá zostala s deťmi v Londýne. Nanešťastie prišli príliš neskoro.

Zdrvený Harry

Neskoro pricestoval aj princ Harry. Jedinou útechou najmilovanejšiemu vnukovi kráľovnej môže byť skutočnosť, že sa práve v týchto dňoch nachádzal v Európe, kde spolu s Meghan absolvovali turné po charitatívnych akciách. Práve vo štvrtok mali namierené do Londýna, no keď sa jeho babičke zhoršilo zdravie, vydal sa do Balmoralu za ňou. Meghan mala ísť s ním, no napokon zostala v metropole Británie.

Harry však dorazil až hodinu a pol po tom, čo Buckinghamský palác zverejnil správu o jej úmrtí a svet obletela fotografia jeho zdrvenej tváre. V škótskom sídle zostal napokon až do nasledujúceho rána po boku svojho otca i brata, s ktorými spoločne smútili nad stratou ich matky, babičky a najdlhšie vládnucej britskej panovníčky.