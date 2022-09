Za Alžbetou II. († 96) plačú aj svetové hviezdy: Bude nám chýbať, jej duša však žije ďalej!

Svet už nikdy nebude rovnakým miestom. Nie bez jej veličenstva Alžbety II. († 96), ktorá ho tak náhle opustila vo štvrtok popoludní. Na smrť panovníčky reagujú aj svetové hviezdy, ktoré táto udalosť mimoriadne zasiahla.

Mick Jagger, spevák

- Po celý môj život tam vždy bola, jej veličenstvo kráľovná Alžbeta II. Z detstva si pamätám, ako som v televízii sledoval najdôležitejšie momenty jej svadby. Pamätám si ju ako krásnu mladú dámu, ako aj veľmi milovanú babičku národa. V myšlienkach som s kráľovskou rodinou.

Daniel Craig, herec

- Mňa, rovnako ako mnohých, táto správa hlboko zarmútila a moje myšlienky sú s kráľovskou rodinou, s tými, ktorých milovala, a so všetkými, ktorí milovali ju. Zanecháva za sebou neporovnateľné dedičstvo a bude nám veľmi chýbať.

Whoopi Goldberg, herečka

- Pred niekoľkými rokmi som stretla kráľovnú Alžbetu. Keď ma oslovila, pýtala som sa len na to, že čo sa to do pekla deje? Som americké dieťa a som v spoločnosti anglickej kráľovnej. Bola som v úžase. Odpočívaj v pokoji.

Victoria Beckham, speváčka a modelka

- Je to veľmi smutný deň pre našu krajinu, ale aj pre celý svet. Som hlboko zarmútená, že odišla naša milovaná kráľovná. Budeme si ju pamätať pre jej vytrvalosť, lojalitu a službu. Moje myšlienky sú s kráľovskou rodinou.