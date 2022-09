Prvé FOTO nového kráľa po skone jeho matky († 96): Utrápená tvár a neprítomný výraz

Ako referuje spravodajský web BBC, očakáva sa, že spoločne s manželkou Camillou, teraz už kráľovnou manželkou, sa vráti do Londýna, kde sa stretne s britskou premiérkou Liz Trussovou. Fotografi pri odchode z vidieckeho sídla Balmoral zachytili utrápenú tvár nového kráľa Karola III. a jeho manželky Camilly, kráľovnej manželky.

A King in mourning: Emotional King Charles III leaves Balmoral and heads to Aberdeen airport to fly back to London with his Queen Consort Camilla https://t.co/a2MtQFv7WY pic.twitter.com/8xom1FFHkP