Felix Slováček si poriadne zavaril! Laškovanie s prsnatou blondínou: Dáda je nas*atá, priznal saxofonista!

Felix Slováček a Dáda Patrasová si prednedávnom prešli poriadnymi turbulenciami. Tie však podľa všetkého mala na svedomí herečka, keď nabúrala auto práve na saxofonistove narodeniny a odmietla sa podrobiť dychovej skúške. Teraz sa však karta obrátila a vrásky na čele svojej polovičke spravil hudobník.

Felix Slováček sa v pondelok ukázal na premiére filmu Jan Žižka. Podľa českého Extra však na udalosti nebol sám, ale venoval sa krásnej blondíne Lenke Dragounovej. Vzájomne si prejavovali náklonnosť a dotyky, ktoré by sa nejednému pozorovateľovi mohli zdať viac než len priateľské.

Felix zrejme skúšal Dádinu trpezlivosť, ktorá však čoskoro pretiekla. "Dáda je nas*atá. Stále je mimo svet, teraz je pár dní v pohode, tak si to prečítala a se*e ju to," preradil pre portál muzikant, ktorý priznal aj vzájomné dotyky so spomínanou kráskou.

"Poznáme sa dvadsať rokov z Kroměříža. Jej otecko bol veľký developer. Keď umrel, hral som mu aj na pohrebe. Teraz som ju strašne dlho nevidel, tak sme sa tam bavili. Predsa sa k nej neotočím chrbtom! Vôbec som nečakal, čo z toho vznikne,“ vysvetlil Slováček.