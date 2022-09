Madonna dlho nesmútila a ulovila ďalšieho zajačika: Horúce bozky s novým milencom

Hoci speváčka Madonna v polovici augusta oslávila 64. narodeniny, vyzerá a pripadá si o štyridsať rokov mladšie.

K takej vizáži jej pomohla plastická chirurgia, mladý duch ju zase ženie do náručia zajačikov. Nedávno sa rozišla s 28-ročným tanečníkom Ahlamalikom Williamsom, no našla si za neho náhradu, a to dokonca ešte mladšiu. Jej súčasný milenec má 23 rokov. Madonna sa prvýkrát nechala odfotiť na verejnosti, ako sa s Andrewom Darnellom, ktorý pracuje ako model, bozkáva.

Kráľovná popu sa minulý týždeň zúčastnila dráždivého fotenia pre magazín Paper. Počas neho spojila s Andrewom pery. Všetci sa domnievali, že bol vybraný modelingovou agentúrou len na fotenie. No podľa všetkého sa s Madonnou teraz zbližuje veľmi intímne. Priatelia slávnej speváčky priznávajú, že je to jej nový milenec.

Madonna spolu s Andrewom a atlétom Nigelom Sylvesterom zamierili v piatok večer na koncert v New Yorku. Potom si zašli s klenotníkom Gregom Yunou na neskorú večeru do manhattanskej reštaurácie Mister French. Podľa zdrojov z podniku skupina tancovala a fotila si selfie pri stole celú noc, zatiaľ čo ostatní hostia ich nechali, aby si užili svoju noc v pokoji. Napriek tomu niektorí prítomní Madonnu videli, ako sa s Andrewom bozkáva. „Rozhodne sa bozkávali. Ona a Andrew sa veľmi otvorene obchytkávali celú noc, túlili sa a maznali vo svojej kóji,“ cituje New York Post zdroj z podniku.