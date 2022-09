Hollywoodska hviezda odhalila meno a pohlavie bábätka aj bolestivé priznanie: Dva potraty a operácia

Hollywoodska herečka Jennifer Lawrence len zriedkavo hovorí o svojom súkromí. Dokonca doteraz tajila pohlavie a meno svojho prvorodeného potomka, ktorého má s manželom Cookom Maroneym.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

V rozhovore pre Vogue priznala, že vo februári porodila chlapca a volá sa Cy. 32-ročná držiteľka Oscara tiež v interview odhalila, že prekonala dva potraty. Raz v mladosti, no vtedy ukončenie tehotenstva privítala, pretože by inak išla na umelý potrat. Druhý raz však potratila vo vyššom stupni tehotenstva a musela ísť na operáciu a čistenie maternice. Herečka sa redaktorke magazínu Vogue zverila, že prvý potrat prekonala ako dvadsiatnička a mala v úmysle sama tehotenstvo ukončiť lekárskym zákrokom. Avšak kým na to došlo, jednej noci v Montreale potratila spontánne.

Keď počala v manželstve prvé dieťa, potrat si už nepriala. Zastihol ju vo vyššom štádiu gravidity, takže musela podstúpiť chirurgický zákrok a čistenie maternice. Lawrence tiež upresnila, že nechcený potrat ju zaskočil počas nakrúcania satiry o zmene klímy K zemi pozri! v hlavnej úlohe s Leonardom DiCapriom. Snímka mala premiéru v decembri 2021.

Syna, ktorého má s 38-ročným galeristom Cookom Maroneyom, pomenovali po povojnovom americkom maliarovi Cyovi Twomblym. „Spomínam si, ako som sa prechádzala s jednou z mojich najlepších kamarátok, keď som bola asi v deviatom mesiaci, a hovorila som si: ‚Všetci stále hovoria, že budem svoje dieťa milovať viac ako svoju mačku. Ale to nie je pravda. Možno ho budem milovať rovnako ako svoju mačku?“ ...ráno potom, čo som porodila, som mala pocit, že celý môj život začal znova. Ako, teraz je prvý deň môjho života. Len som civela. Bola som taká zamilovaná. Tiež som sa zamilovala do všetkých detí všade naokolo. Novorodenci sú jednoducho tak úžasní. Sú to tí ružoví, opuchnutí, krehkí malí preživší. Teraz milujem všetky deti. Teraz keď počujem dieťa plakať v reštaurácii a hovorím si: ‚Joov, miláčik,'“ zverila sa Jennifer októbrovej edícii magazínu Vogue.