Nepoložila ju ani aféra so ženatým poslancom: Bude z novej britskej premiérky Železná lady 2?

Británia bude mať novú premiérku! Borisa Johnsona (58) nahradí vo funkcii súčasná ministerka zahraničných vecí Liz Truss (47). Rozhodli o tom členovia vládnucej Konzervatívnej strany.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Je vytrvalá ako buldog a len tak ľahko sa nevzdá! To možno povedať o novozvolenej líderke britskej Konzervatívnej strany Liz Truss. Tá sa dnes stane aj novou premiérkou Británie - iba treťou v histórii. Pred ňou to bola Theresa May a úplne prvou bola Margaret Thatcher. Tú prezývali Železná lady a pre Liz Truss bola očividnou inšpiráciou.

Ešte ako ministerka zahraničných vecí navštívila v novembri britských vojakov v Estónsku a urobila pri tom sériu fotiek, ako sa vozí na tanku. A presne také isté fotky si urobila aj Margaret Thatcher v roku 1986 pri návšteve britských vojakov v západnom Nemecku. V oboch prípadoch fotky poslúžili na zvýšenie popularity političiek.

S Thatcher však má spoločnú aj húževnatosť. V prvých kolách volieb lídra Konzervatívnej strany strácala na hlavného konkurenta, ministra financií Rishiho Sunaka. Postupne si však budovala podporu a napokon zvíťazila. V poslednom kole volieb, ktorého výsledky oznámili v pondelok, dostala od členov strany 81 326 hlasov a Rishi Sunak 60 399.