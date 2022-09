DiCaprio nikdy nerandil so ženou, ktorá mala vyše 25 rokov: Staršiu vymenil za mladšiu!

Los Angeles - Dvadsaťpäť a dosť! Týmto heslom sa riadi hollywoodsky herec Leonardo DiCaprio (47) pri svojich frajerkách.

Aj s tou poslednou, modelkou Camillou Morrone (25), sa rozišiel tesne po tom, čo dosiahla túto vekovú hranicu. A už sa aj povráva o mladšej náhrade. Zvyk je železná košeľa. Hoci Leovi ťahá už na piaty krížik, nikdy nerandil so ženou staršou ako 25 rokov. A nezmenil to aj napriek tomu, že je pre tento zvyk terčom internetových vtipov. Modelka Camilla Morrone mala 25. narodeniny 16. júna a krátko na to sa s ňou DiCaprio rozišiel. Správa o ich rozchode sa však do médií dostala až tento týždeň v utorok.

DiCaprio randil s Camillou od roku 2017 po tom, čo v rýchlom slede vystriedal niekoľko mladučkých modeliek a herečiek. Zdroje z Leovho okolia tvrdili, že herec „nikdy nestretol dievča ako toto“, že s ňou zvažuje mať deti a pár mal spolu hovoriť aj o zásnubách. Ukázalo sa však, že to boli z jeho strany len obyčajné kaleráby a veľká láska sa vyparila s dovŕšením Camillinej 25-ky.

Leo za ňou ani veľmi nesmútil. V St. Tropez ho videli s ukrajinskou modelkou Mariou Beregovou, ktorá má ešte len 22. Tá vyrastala vo Švajčiarsku a teraz žije v Londýne. Nedávno sa rozviedla so svojím líbyjským manželom Abdelhafídom (30), ktorý je vnukom vysokého predstaviteľa Kaddáfího režimu.