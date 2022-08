Vdovec Margita v slzách na smútočnej rozlúčke s Hankou († 75): Posledný bozk na rakvu svojej lásky

Ťažké lúčenie s legendou! Plní smútku, sĺz a bolesti prišli na zádušnú omšu do Kostola svätého Tomáša na Malej Strane v Prahe najbližší príbuzní a priatelia fenomenálnej speváčky Hany Zagorovej († 75).

Obrovský žiaľ sa podpísal hlavne na tvári vdovca Štefana Margitu (66), ktorý len sťažka dokázal zakryť bolesť v srdci za milovanou ženou. Keďže si hudobná legenda neželala pohreb, posledné zbohom sa konalo v kostole, kde prišli len pozvaní hostia zvučných mien. S Haničkou Písničkou sa lúčili medzi inými Jiřina Bohdalová (91), Dáda Patrasová (66), Karel Vágner (80), Standa Hložek (67) či vdovy po hudobných ikonách Katka Žbirková (55), či Ivana Gottová (46).

Už pred druhou hodinou začali pred Kostol svätého Tomáša prichádzať rodinní príslušníci a blízki priatelia nebohej Hany Zagorovej († 75), ktorej srdce navždy dotĺklo uplynulý piatok v nemocnici. Na súkromný pohreb sa dostalo na základe pozvánky len asi 80 ľudí, ktorí boli speváčke najbližšie. Zagorovej manžel Štefan Margita do kostola dorazil so slzami v očiach a len sťažka dokázal skryť bolesť, ktorá ním lomcovala.

Na zádušnú omšu sa nikto okrem pozvaných hostí nedostal a vchod do kostola z tohto dôvodu strážila SBS. Pred dverami do svätostánku stál obraz známej speváčky s úsmevom na perách, tak, ako si ju všetci pamätajú. Zdrevený vdovec, známy operný spevák po skončení svätej omše vykráčal z kostola a so slzami v očiach naposledy pobozkal Hankinu truhlu a pri odchode auta s jej telom spravil ešte do vzduchu imaginárny kríž.