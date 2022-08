Vnuk Nelsona Mandelu sa vytočil po vyjadrení Meghan: Drsné slová o vojvodkyni! Ako si to mohla dovoliť?!

Jediný článok vyvolal na internete obrovský rozruch. Meghan Markle, manželka britského princa Harryho, prezradila, že jej kráľovskú svadbu prirovnával herec z Juhoafrickej republiky s historickou cestou Madiby za slobodou.

Ako informuje denník Daily Mail, v najnovšom rozhovore s Meghan Markle si bývalá herečka spomenula na stretnutie, ktoré sa odohralo ešte v roku 2019 na londýnskej premiére hranej klasiky Leví kráľ od Disneyho. Prezradila, že jeden herec ju vtedy odtiahol nabok a zdôveril sa jej s tým, ako veľmi je rád za jej svadbu s princom Harrym. „Potrebujem, aby si vedela: Keď si sa vydala do tejto rodiny, radovali sme sa v uliciach rovnako, ako keď bol Mandela prepustený z väzenia,“ povedal Meghan herec z Juhoafrickej republiky.

Tento rozhovor pre časopis The Cut ale neušiel ani vnukovi samotného Nelsona Mandelu. Zwelivelile "Mandla" Mandela priznal, že bol veľmi prekvapený týmito vyjadreniami, s ktorými sa Meghan spokojne zdôverila. „Oslava Madiby bola založená na prekonaní 350 rokov kolonializmu so 60 rokmi brutálneho režimu apartheidu v Južnej Afrike. Takže to nemožno prirovnať k tomu istému,“ uviedol Zwelivelile a pripomenul, že jeho starý otec si odsedel 27 rokov vo väzení predtým, ako ho prepustili, znovu zjednotil odporcov a pokračoval vo vedení svojej krajiny.

Vnuk Nelsona Mandelu povedal, že v čase, kedy obyvatelia Juhoafrickej republiky vyjadrili svoju radosť z prepustenia jeho starého otca a tancovali v uliciach, bolo z oveľa dôležitejšieho a vážnejšieho dôvodu ako jej manželstvo s bielym princom. „Prepustenie Nelsona Mandelu z väzenia bolo vyvrcholením takmer 350-ročného boja, v ktorom generácie našich ľudí zaplatili životmi. Nikdy sa to nedá porovnať s oslavou niekoho svadby,“ uviedol.

Priamo herečke odkázal, že veľa ľudí chce byť ako Nelson Mandela –⁠ buď sa s ním porovnávajú, alebo ho chcú napodobňovať. „Ale predtým, ako sa ľudia budú môcť považovať za Nelsona Mandelu, by sa mali pozrieť na prácu, ktorú vykonal, a mali by byť schopní byť bojovníkmi a zástancami práce, ktorú on sám presadzoval." Princ Harry a Meghan si pritom v posledných rokoch budovali s rodinou Mandelovcov celkom dobrý vzťah presne tak, ako to robili Harryho rodičia. Toto vyjadrenie vojvodkyne zo Sussexu však vyvolalo hnev aj u ostatných ľudí či výsmech kritikov, ktorí ju obviňujú z maximálnej neúcty.