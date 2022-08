Meghan v novom rozhovore šokuje: Naozaj toto povedal Harry?! Kráľovská rodina musí byť zdesená

Britský princ Harry (37) vyhlásil, že prišiel o svojho otca po tom, čo sa pohádali pre jeho interview s Oprah Winfrey, keď odišiel z kráľovskej rodiny. Uviedla to teraz Harryho manželka Meghan Markle (41) v jej poslednom rozhovore.

Vojvodkyňa zo Sussexu (41) pripomenula napätý vzťah svojho manžela s jeho otcom, keď sa jej opýtali na jej vzťah s vlastným otcom Thomasom Markleom. „Harry mi povedal: ‚Pri tomto procese som stratil svojho otca.‘ Nemusí to byť pre nich to isté ako pre mňa, ale je to jeho rozhodnutie,“ povedala v pondelok pre newyorský magazín The Cut.

Ako píše Page Six, na otázku, či existuje priestor na vyliečenie rozporov s ich rodinami, Markle odpovedala: „Myslím si, že odpustenie je naozaj dôležité. Neodpustiť si vyžaduje oveľa viac energie. Odpustiť si však vyžaduje veľa úsilia. Naozaj som sa aktívne snažil, najmä keď som vedela, že môžem povedať čokoľvek."

Zdroj pre Page Six však exkluzívne povedal, že Markle vlastne chcela povedať, že nechcela, aby Harry stratil svojho otca. Jeden vysoko postavený kráľovský zasvätenec dodáva: „Neviem, že by sa Harry rozišiel so svojím otcom. Charles dal Harrymu a Meghan milióny, keď opustili Spojené kráľovstvo. Práve teraz je celá rodina v Balmorale a som si istý, že sú z tohto rozhovoru zdesení."

V reakcii na tieto komentáre zdroj blízky princovi Charlesovi denníku The Mail zveril: „Princ z Walesu veľmi miluje oboch svojich synov,“ napísala agentúra Famous.