Posledná rozlúčka s Hankou Zagorovou (†75), vdovec dal jasné pokyny: Toto smútiaci nesmú robiť

Dnes sa v pražskom kostole vdovec Štefan Margita (66) s rodinou a najbližšími priateľmi rozlúči so svojou milovanou Hanou Zagorovou († 75).

Národmi milovaná česká speváčka Hanka Zagorová zomrela v piatok 26. augusta o 11. hodine v nemocnici. „Na dnešnú jedenástu hodinu už nikdy nezabudnem. Strach, úplná beznádej, že som ťa navždy stratil a že už nie si a nebudeš. Návrat do prázdneho bytu ma drása. Pozerám na tvoje veci a každý krok mi ťa tu pripomína,“ napísal zdrvený vdovec na sociálnej sieti v deň úmrtia svojej lásky.

To najhoršie má Margita ale stále pred sebou, a to poslednú rozlúčku. Ako pripomína portál Blesk, prvá sa koná už dnes od 14:00 v kostole v Prahe, a to len pre pozvaných smútočných hostí. Druhá rozlúčka bude verejná, o deň neskôr, a to v Divadle Kalich od 11:00 do 17:00.

Pohrebná služba Pegas dostala podľa českého denníka Aha! od vdovca vopred jasné inštrukcie. Kvety a vence, ktoré si hostia budú objednávať, by mali byť z gerber alebo ruží, ale len vo svetlých farbách – bielej, žltej alebo ružovej